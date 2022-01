Os homens foram encontrados num posto de controlo, numa viatura de transporte de passageiros, disse Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, em declarações a imprensa.

A droga estava escondida em fardos de roupa usada, que é vendida a preços acessíveis em Moçambique, avançaram as autoridades.

Um dos detidos, citado pela imprensa local, disse ter consciência de que estava a cometer um crime, entretanto fê-lo para sustentar a sua família, enquanto o outro nega o seu envolvimento.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".

O país é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, sobretudo heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

