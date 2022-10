De acordo com as fontes, um jornalista da estação produziu uma notícia em que levantava suspeitas sobre um caso relacionado com tráfico de droga na Guiné-Bissau, envolvendo, supostamente, elementos do comando da Polícia de Ordem Pública (POP).

Após a divulgação da notícia, um grupo de agentes da polícia, à paisana, invadiu as instalações da estação na noite de segunda-feira e nas primeiras horas desta manhã à procura do jornalista autor da notícia, disse a fonte.

O jornalista não compareceu hoje ao serviço e encontra-se escondido num lugar "longe do alcance da polícia", precisou ainda a fonte da estação.

A presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social (Sinjotecs) da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, explicou à Lusa que o sindicato "está a acompanhar o caso" e aguarda por mais elementos por parte da estação para tomar uma posição.

Indira Baldé pede às partes envolvidas na polémica, rádio Galáxia de Pindjiguiti e direção da Polícia de Ordem Pública (POP), para resolverem o diferendo por via do diálogo.

MB // VM

Lusa/Fim