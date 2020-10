"É a maior quantidade de drogas pesadas até aqui apreendidas na província", referiu o porta-voz provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), Zacarias Nacute.

A droga, 185 quilos de 'crack' e 158 quilos de heroína, foi encontrada no fundo falso do contentor de um camião durante uma fiscalização no posto de controlo do distrito de Ribaue.