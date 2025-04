Jidá, Arábia Saudita, 26 abr 2025 (Lusa) -- O Al Nassr, com um golo de Cristiano Ronaldo, apurou-se hoje para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol asiática, após golear os japoneses do Yokohama Marinos, por 4-1, em Jidá, Arábia Saudita.