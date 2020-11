A iniciativa, que abrangeu famílias de um dos centros de reassentamento do distrito de Nhamatanda, visa promover o "autoemprego sustentável, no âmbito do projeto 'Recuperação Resiliente dos Meios de Subsistência' do Programa Mecanismo de Recuperação (MRF)", refere-se numa nota enviada hoje à comunicação social.

Os 'kits' de sementes, 40 gramas para cada cultura, e instrumentos de trabalho são compostos por tomate, couve, alface, pimento, abóbora, quiabo, um pulverizador, um regador, uma catana, uma enxada e um ancinho.