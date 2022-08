O chefe do executivo, que falava no final de uma visita ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), justificou que o aumento visa melhorar as condições de vida dos mais vulneráveis.

"A nossa maior preocupação é com as pessoas. O Governo está ao serviço das pessoas e, naturalmente, sobretudo numa situação em que as pessoas estão mais vulneráveis", disse Jorge Bom Jesus, antes de anunciar o aumento.

O governante, que se fez acompanhar na visita ao INSS pelos ministros do Plano e Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Família, destacou ainda a necessidade de todos efetuarem os descontos devidos à Segurança Social.

"Também há a parte da cidadania, que é um trabalho que nós temos vindo a fazer já há algum tempo relativamente à proteção social, apoio às famílias vulneráveis, enfim, às pessoas com deficiência. Portanto, é papel do Estado, de facto, amparar essas classes, e é nesse sentido que estamos aqui para ver as possíveis melhorias também", afirmou Bom Jesus, reconhecendo a existência de "problemas de arrecadação das receitas".

"Com a pandemia houve um grande impacto na vida das pessoas e naturalmente o nosso papel é também de mitigação, à semelhança daquilo que o Governo já vem fazendo. Há um novo estatuto da segurança social. Portanto, há novas medidas que vão ser tomadas. Há alguns aspetos, talvez mais coercivos no sentido de obrigar, sobretudo às empresas a cumprirem aquilo que são os seus deveres", concluiu.

