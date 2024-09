"É com muito orgulho que vos falo em português", declarou Luís Montenegro, no fim da sua intervenção no debate geral da 79.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP referiu que o português é "o quarto idioma mais falado no mundo como língua materna, unindo hoje mais de 260 milhões de pessoas em todos os continentes".

"A língua portuguesa é língua oficial e de trabalho em 33 Organizações Internacionais, desde logo, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)", acrescentou.

O primeiro-ministro defendeu que "é, por isso, legítima a ambição desta comunidade de ver a língua portuguesa reconhecida como língua oficial das Nações Unidas".

"Ainda ontem [quarta-feira] acertei com o Presidente Lula da Silva do Brasil o nosso empenho e disponibilidade para, em conjunto com todos os países que falam a (de) língua portuguesa, concretizar esse objetivo", referiu.

