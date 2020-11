O chefe do Governo cabo-verdiano fez o apelo após uma reunião na tarde/noite de sexta-feira com as autoridades e instituições locais, nomeadamente o Sistema de Proteção Civil, a sociedade civil, profissionais de saúde, Forças Armadas, Cruz Vermelha e Polícia Nacional.

Ulisses Correia e Silva disse que o encontro serviu para deixar uma mensagem de força e de conforto, esperando vencer a batalha com "muita determinação, boa estratégia, e, acima de tudo, uma ampla participação de todos".