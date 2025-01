"Perante o processo judicial que envolve Carlos Santos, ministro do Turismo e Transportes, aceitei o pedido de demissão", afirmou Ulisses Correia e Silva, numa mensagem publicada na Internet.

O chefe do Governo afirmou confiar "nas palavras sinceras e nas evidências" apresentadas pelo ministro.

"Apelo a que não se faça julgamento nem condenação na praça pública. A constituição de arguido não significa culpabilidade e muito menos condenação. A justiça será feita nos tribunais", acrescentou.

Ulisses Correia e Silva agradeceu a "dedicação e competência" com que Carlos Santos desempenhou o "exigente cargo" de ministro do Turismo e Transportes, referindo o seu contributo para a retoma e crescimento do turismo no período pós-pandemia de covid-19 e para a estabilização do setor dos transportes aéreos interilhas, que "brevemente receberá novos aviões".

Carlos Santos anunciou hoje que colocou o cargo à disposição depois de ter sido constituído arguido num processo anterior à sua participação no Governo relacionado com suspeitas de branqueamento de capitais.

"Reafirmo a minha inocência", referiu numa declaração aos jornalistas, na Praia, depois de a notícia ter sido avançada, na quarta-feira, pelo portal Santiago Magazine.

O economista Carlos Santos assumiu o Ministério do Turismo e Transportes em janeiro de 2020, na IX legislatura, substituindo José Gonçalves, mantendo as pastas na X legislatura (atual, desde 2021), sempre sob a batuta do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, com suporte da maioria parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD).

