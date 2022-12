Em comunicado hoje enviado à agência Lusa, o Departamento de Investigação Criminal da Guarda explicou que recaem sobre o detido "fundadas suspeitas da perpetração de um crime de violação de uma estudante da Universidade da Beira Interior, com a idade de 18 anos".

Segundo a informação, os factos ocorrerem "no dia 12 de novembro, durante a madrugada, no interior da residência do referido indivíduo, local para onde ambos se terão deslocado, após se terem conhecido num bar da Covilhã".

O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias, tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.

Fonte da PJ disse à Lusa que o arguido, estrangeiro, estava desempregado e não tem antecedentes policiais ou criminais.

