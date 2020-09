"Os indivíduos foram detidos no Aeroporto da Madeira e na cidade do Funchal, tendo sido apreendida uma quantidade de heroína suscetível de corresponder a aproximadamente 23.200 doses individuais", refere a PJ em comunicado.

Os alegados traficantes vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A Polícia Judiciária sublinha que as investigações relacionadas com este caso prosseguem a cargo do Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

DC // MLS

Lusa/Fim