A polícia científica cabo-verdiana adiantou, em comunicado, que a operação foi realizada durante o dia de hoje pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo - Brigada de Investigação de Crimes Económicos e Financeiro, com busca, revista e apreensão de documentos em vários locais relativas a suspeitas do crime de burla qualificada relacionado com compra e venda de terrenos.

A operação teve como objetivo apreender contratos de compra e venda de terrenos, certidões, escrituras, recibos, cheques, projetos entre outros, no âmbito de um processo em fase de instrução.

Na câmara de São Vicente, a segunda maior autarquia cabo-verdiana, situada na ilha com o mesmo nome, a PJ informou que apreendeu vários documentos, equipamentos informáticos, contratos, plantas de localização, procurações, certidões de registo predial, certidões e escrituras, entre outros documentos, que serão submetidos a exame e avaliação.

Ainda na mesma operação, foram realizadas buscas a uma empresa imobiliária pertencente a um dos implicados, bem como a duas residências particulares pertencentes a dois dos implicados no mesmo processo, nas localidades de São Pedro e Chã de Alecrim.

