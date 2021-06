Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 2.947.718 pessoas já têm a vacinação completa e 4.688.551 foram vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 46% da população.

Nos últimos sete dias, foram administradas 720.121 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, adianta ainda o relatório.

Por grupos etários, 98% (659.804) dos idosos com mais de 80 anos já tomaram a primeira dose e 93% (629.221) têm agora a vacinação completa, seguindo-se a faixa dos 65 aos 79 anos, com 96% (1.543.716) vacinados com a primeira dose, percentagem que baixa para os 59% (945.894) no que se refere às duas tomas.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 73% (1.575.758) também já receberam a primeira dose e 43% (918.951) concluíram a vacinação.

A DGS indica ainda que 26% (861.058) das pessoas da faixa entre os 25 e 49 anos foram vacinadas com a primeira dose e 13% (420.176) estão com a vacinação completa.

Por regiões, o Alentejo lidera na cobertura vacinal, com 34% da população totalmente vacinada, seguindo-se o Centro e a Madeira (33%), o Norte (31%), os Açores e o Algarve (27%) e Lisboa e Vale do Tejo (24%).

Já no que se refere ao número de doses administradas, o Norte é a primeira região do país, com 2.649.426 vacinas, seguida de perto por Lisboa e Vale do Tejo (2.552.100), ao que se segue o Centro (1.362.741), o Alentejo (401.239), o Algarve (298.448), a Madeira (193.648) e os Açores (172.658).

No total, Portugal recebeu 8.604.606 vacinas contra a covid-19, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação e pelas regiões autónomas 7.566.600 doses.

Em Portugal, morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

