Israel, que trava uma guerra aberta contra o Hezbollah desde 23 de setembro passado, intensificou nos últimos dias os seus ataques contra os bastiões do movimento islamita libanês, nomeadamente nos subúrbios do sul de Beirute e no sul do Líbano.

Um "ataque do inimigo israelita contra Aalmat, na região de Jbeil, matou 23 pessoas, incluindo sete crianças, e feriu outras seis", disse o ministério, acrescentando que o número de mortos poderá aumentar ainda mais à medida que os "restos mortais" forem sendo retirados dos escombros.

O ataque teve como alvo uma casa e aconteceu pouco depois da chegada de um membro do Hezbollah que tinha ido visitar os desalojados na zona, adiantou uma fonte de segurança à agência de notícias francesa AFP, acrescentando que este sucumbiu aos ferimentos no hospital.

As imagens da AFP mostraram os socorristas a escavar com as próprias mãos nos escombros da casa completamente destruída, enquanto uma escavadora removia blocos de pedra, naquela comunidade xiita situada na região montanhosa e predominantemente cristã, a cerca de 30 quilómetros de Beirute.

Em várias ocasiões, o exército israelita atacou edifícios residenciais que, segundo os meios de comunicação social libaneses, albergavam por vezes pessoas ligadas ao Hezbollah.

A zona foi isolada pelas forças de segurança libanesas e por membros do Hezbollah, segundo um correspondente da AFP no local. Dezenas de pessoas empilharam os seus pertences nos seus carros e fugiram da aldeia.

No Facebook, Ali Haidar, natural da aldeia, escreveu que a casa visada pertencia ao seu avô e albergava 35 pessoas deslocadas de Baalbeck (leste), incluindo "mulheres e crianças".

A região de Baalbeck, onde o Hezbollah tem uma forte presença, tem sido regularmente bombardeada por Israel, obrigando dezenas de milhares de habitantes a fugir.

Hoje, pelo menos 12 pessoas foram mortas nos ataques israelitas nesta região, segundo o ministério.

No sul do país, três equipas de salvamento afiliadas ao Hezbollah foram mortas num ataque israelita contra o seu centro, na cidade de Adloun, no sul do país, informou o ministério.

Por seu lado, o movimento pró iraniano afirmou que, hoje, atacou soldados israelitas nos arredores de várias aldeias fronteiriças libanesas e disparou roquetes, mísseis e drones contra o norte de Israel.

Além da sua intensa campanha de ataques no Líbano, o exército israelita tem vindo a conduzir uma ofensiva terrestre no sul do país desde 30 de setembro.

Israel afirma que pretende neutralizar o Hezbollah nas regiões fronteiriças do sul do Líbano para permitir o regresso a casa de 60.000 habitantes do norte do seu território, deslocados pelos disparos do movimento islamita libanês desde outubro de 2023.

Desde então, mais de 3.180 pessoas foram mortas no Líbano, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

