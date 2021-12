"As operações de busca e resgate continuam, mas até agora 20 corpos foram retirados" do rio, disse o comandante da polícia do subcondado de Mwingi Est, Joseph Yakan, onde ocorreu o acidente.

Segundo acrescentou, 10 pessoas foram resgatadas.

O número exato de passageiros que viajavam no autocarro, que transportava membros do coro de uma igreja e moradores para um casamento, não é ainda conhecido.

O autocarro caiu no rio Enziu, cerca de 200 quilómetros a leste da capital, Nairóbi.

Testemunhas relataram que o motorista do pesado tentou atravessar a ponte no momento em que esta foi inundada pela água do rio, cujas fortes correntes acabaram por arrastar o veículo.

PD // MAG

Lusa/Fim