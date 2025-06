O número foi também confirmado pelo ministro do Interior, Igor Klimenko, que calculou em 44 o número de feridos e referiu danos em vários edifícios residenciais, estabelecimentos de ensino e infraestruturas críticas.

De acordo com Klimenko, a Rússia atacou esta noite 27 locais diferentes na capital ucraniana, onde se ouviram explosões e fogo de defesa antiaérea durante grande parte da madrugada.

A Rússia também atacou esta noite a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, onde as autoridades regionais informaram que 13 pessoas ficaram feridas em consequência do ataque.

