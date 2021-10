No final de uma audiência com o Presidente da República em Belém, para discutir a dissolução do parlamento e a data das eleições antecipadas, o líder comunista foi questionado se se sente preparado para uma nova campanha eleitoral ou se haveria a possibilidade de o partido escolher, entretanto, um novo secretário-geral.

"Vamos travar a batalha eleitoral e, se a saúde não me faltar, pela vontade dos meus camaradas cá continuarei em mais uma dessas batalhas", assegurou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a receber hoje, em Belém, os partidos com assento parlamentar para discutir a dissolução do parlamento e a data das eleições antecipadas.

As audiências decorrem por ordem crescente de representação parlamentar, tendo começado com a Iniciativa Liberal e prosseguindo com o Chega, PEV, PAN, CDS, PCP, BE, PSD e PS.

Marcelo Rebelo de Sousa já divulgou o seu calendário de audiências até quarta-feira, quando reunirá o Conselho de Estado nos termos impostos pela Constituição para a dissolução do parlamento.

SMA/TA // ACL

Lusa/fim