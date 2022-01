Ao sétimo dia da campanha, o ministro das Infraestruturas e Habitação e cabeça de Lista do PS pelo círculo de Aveiro, Pedro Nuno Santos, vai estar ao lado do secretário-geral dos socialistas, António Costa, em Espinho para contactos com a população ao início da tarde.

De manhã o secretário-geral do PS vai estar em Leiria, também para contactos com a população, seguindo depois para a Marinha Grande, onde vai visitar a fábrica Iberomoldes, e termina o dia com um comício em Viseu.

O ex-deputado Luís Montenegro, que em 2020 foi adversário de Rui Rio na disputa da liderança do PSD, vai estar durante a tarde em Santa Maria da Feira e Espinho em campanha ao lado do presidente do partido, onde terão contactos com a população.

Rui Rio termina o dia em Aveiro ao participar no debate "Conversas Centrais sobre Justiça", juntamente com Mónica Quintela, cabeça de lista do PSD por Coimbra.

Pelo distrito do Porto vai andar a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que de manhã visita a feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, e à tarde terá um comício na Escola Secundária Carolina Michaëlis, no Porto.

Também no Porto vai passar a comitiva do Chega, onde André Ventura terá um jantar comício no Centro de Congressos da Alfândega e durante a tarde estará em Braga para uma arruada.

Braga contará também com a presença de Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS-PP, que visita de manhã o mercado da cidade e, durante a tarde, estará em Caminha, Viana do Castelo, terminado o dia com um jantar comício em Ponte de Lima.

Mais a sul, no distrito de Setúbal, estará o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, acompanhado pela cabeça de lista deste círculo, Paula Santos.

Pela manhã, a caravana da CDU vai estar no Seixal para contactar com os ativistas do Movimento Associativo Popular, passando depois, durante a tarde, por Almada e Santiago do Cacém.

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, vai estar na Feira de Monte Abraão, no concelho de Sintra, e participa na iniciativa "Sábado Liberal", no Mercado de Santa Clara.

Também pelo distrito de Lisboa estará Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, que visita o mercado de Pires Coche, em Loures, faz uma viagem de comboio entre a Amadora e Sete Rios e outra de metro entre o Jardim Zoológico e o Marquês de Pombal, além de uma ação sobre poluição atmosférica, na avenida da Liberdade, uma deslocação à Sociedade Protetora dos Animais e uma vigília no jardim pelos oito golfinhos que estão há 21 meses a viver num tanque diminuto.

Rui Tavares, do Livre, almoça num no restaurante do bairro Casal da Boba, na Amadora, e promove uma sessão pública no Parque da Paz, em Almada.

CMP // JPS

Lusa/fim