Na intervenção em nome do PS na sessão solene evocativa do centenário do nascimento de Mário Soares, no parlamento, Pedro Nuno Santos, que se afirmou socialista desde que nasceu, referiu que o antigo Presidente da República foi a sua "referência política" e o político português que "mais admirava" e com quem mais se identificava.

"Quem dedicou sete décadas da sua vida à política expressou, em momentos distintos, diferentes opiniões e tomou diferentes posições, mas tal não significa que o seu percurso seja marcado por contradições", defendeu.

Segundo o secretário-geral do PS, "Mário Soares esteve sempre do lado certo das lutas em que tomou parte".

"Em tempos sombrios, Soares esteve do lado certo na luta contra a longa noite da ditadura, batendo-se com toda a sua inteligência e coragem. Gabava-se, e tinha esse direito, de nunca ter cedido perante a tortura de sono a que foi submetido", enalteceu.

Pedro Nuno Santos deu como exemplos do "lado certo" onde considera que o fundador do PS sempre esteve a "prioridade dada ao processo de descolonização", a adesão de Portugal à CEE, o empenho na fundação do SNS, a revisão constitucional de 1982, que "pôs fim à tutela militar do regime democrático", a "crítica feroz" à austeridade durante a 'troika' ou a procura da união da "esquerda contra um direita radicalizada".

"Se, aos olhos de muitos, entrou em contradição ao longo do tempo, a minha convicção é a oposta. É minha convicção que o mundo mudou, nestas décadas, muito mais do que Mário Soares e que as inflexões no seu posicionamento resultam mais dos efeitos do pêndulo da História do que de incoerências no seu pensamento", afirmou.

Para o líder do PS, "Soares viveu a História não como espetador, mas como protagonista e lutador incansável", considerando que "contra a ditadura, foi resistente, conspirador, agitador".

Segundo Pedro Nuno Santos, "a vida política de Soares vale como um todo", recusando que, para a avaliar, se escolha o período que "mais convém ou mais agrada", de acordo com a conjuntura do momento ou a posição que se quer defender.

Nascido em 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução de 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1986 e 1996.

