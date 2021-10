Numa resolução aprovada com 527 votos a favor, 134 contra e 35 abstenções, os eurodeputados encorajam a UE a manter a sua posição de liderança na luta contra as alterações climáticas e apelam a uma "ação coletiva, imediata e ambiciosa" a nível mundial para reduzir as emissões e limitar o aumento da temperatura a 1,5°C.

Os eurodeputados defendem, entre outras medidas, o aumento do investimento nas estratégias de adaptação e mitigação das alterações climáticas, ações concretas e mensuráveis para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, um compromisso internacional contra a desflorestação e promoção da reflorestação e um acordo internacional para a mitigação das emissões de metano.

O PE salienta ainda o papel central das energias renováveis e da eficiência energética na transição para uma economia com impacto neutro no clima, sublinhando a importância do pacote Objetivo 55 ("Fit for 55") para alcançar a neutralidade climática e cumprir o Acordo de Paris

A delegação do Parlamento Europeu à COP 26, liderada por Pascal Canfin (Renovar a Europa), estará em Glasgow a partir de 08 de novembro.

A eurodeputada Lídia Pereira (PSD, que foi coautora da resolução hoje votada em nome do grupo PPE, integrará também a delegação.

A COP 26 realiza-se Glasgow, Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro.

A Lei Europeia do Clima, que entrou em vigor em julho depois de um acordo alcançado entre o PE e a presidência portuguesa do Conselho, consagra na legislação da UE o seu compromisso para com a neutralidade climática e a meta intermédia de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55% até 2030.

As propostas legislativas constantes do pacote climático Objetivo 55, apresentado pela Comissão Europeia em julho, estão a ser discutidas nas comissões competentes do Parlamento Europeu e no Conselho da UE, tendo depois de ser negociadas entre as duas instituições para se chegar a um acordo.

