"Na celebração deste marco histórico, é imperativo honrar os líderes que, nas diferentes frentes, combateram pela liberdade, as mulheres e os homens que lutaram e os que tombaram para que, hoje, as cores da bandeira timorense possam, mais uma vez, erguer-se livremente, servindo de farol e guia para o caminho de construção do nosso Estado que continuamos a trilhar", refere o texto.

"Após duas décadas, é na reflexão sobre o percurso até agora percorrido que será encontrada a chave para o futuro, reforçando os alicerces para as gerações vindouras sobre as quais recairá a tarefa de continuação de construção do Estado e desenvolvimento", sublinha.

O voto foi aprovado na sessão plenária de hoje por 58 votos a favor, recordando que o momento "histórico" em que foi restaurada a independência de Timor-Leste, a 20 de maio de 2002, "como país independente e soberano, assente na legitimidade conferida pelo povo de forma livre e democrática, reconhecido internacionalmente".

O texto recorda os 25 anos de luta pela independência e o momento em que, em Tasi Tolu, a Assembleia Constituinte se transformou formalmente em parlamento, marcando a entrada em vigor da lei base.

"Nesse dia, Kofi Annan, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, transferiu o poder executivo da Administração Transitória das Nações Unidas (UNTAET), para as instituições da República Democrática de Timor-Leste", refere.

"O mundo testemunhou a subida da bandeira timorense, símbolo do mais jovem país do século XXI, e a posse do Presidente da República, Kay Rala Xanana Gusmão. Começava, então, um novo capítulo na história de Timor-Leste, e os timorenses assumiam, finalmente, as rédeas do seu destino", enfatiza.

No mesmo momento entrou em vigor a constituição, aprovada pelos 88 membros da Assembleia Constituinte e que vai ser recordada num seminário organizado pelo Parlamento Nacional na terça-feira, em Díli.

Os deputados aproveitam o 20º aniversário do momento em que "se concretizou a transição entre o passado e o futuro do país" e presta "homenagem e manifesta profunda gratidão às timorenses e aos timorenses que lutaram pela independência do país, e aos amigos que abraçaram a causa do povo timorense e tudo fizeram para que o nosso grito pela liberdade e contra a opressão fosse ouvido pelo mundo".

"Reunido em sessão plenária, o Parlamento Nacional assinala e saúda a comemoração dos 20 anos da Restauração da Independência e presta homenagem ao povo de Timor-Leste", nota.

ASP // PJA

Lusa/Fim