Os acordos cuja ratificação é hoje analisada pelo parlamento moçambicano foram assinados no ano passado pelas autoridades dos três países.

Com Vietname, o Acordo de Transferência de Pessoas Condenadas e o Acordo de Extradição assumem uma atenção central, uma vez que vários cidadãos daquele país asiático têm sido detidos nos últimos anos em Moçambique, na posse de cornos de rinocerontes e pontas de marfim traficados a partir do país africano ou do parque sul-africano de Krueger.