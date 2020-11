O documento foi aprovado com os votos a favor de todos os 145 deputados da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, presentes na sessão.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 44 votos, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, com apenas seis assentos, votaram contra o Orçamento do Estado retificativo.