Em março passado, Cristina Rodrigues foi acusada pelo Ministério Público da "prática de um crime de dano relativo a programas ou outros dados informáticos" supostamente cometido em 2020, na altura em que estava de saída do PAN.

Neste processo, o Ministério Público pede uma pena não superior a cinco anos de prisão, dada a ausência de antecedentes criminais de Cristina Rodrigues.

Em causa está uma queixa apresentada pelo PAN, segundo a qual Cristina Rodrigues apagou milhares de emails, depois de sair do partido e passar a deputada não inscrita.

Esta ação terá ocorrido em 2020, numa altura em que já não tinha permissão para aceder ao endereço eletrónico em questão.

Advogada, de 39 anos, Cristina Rodrigues foi eleita deputada pelo PAN em 2019, mas afastou-se deste partido em junho de 2020, passando a deputada não inscrita.

Nas eleições legislativas do ano passado, Cristina Rodrigues integrou a terceira posição da lista de deputados do Chega pelo círculo do Porto, tendo sido eleita.

Na Assembleia da República, durante esta legislatura, desempenhou as funções de coordenadora do Chega na Comissão de Assuntos Constitucionais e foi relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento Zolgensma.

