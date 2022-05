A marcação do debate de urgência requerido pelo grupo parlamentar do Chega foi anunciado no parlamento pela porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, no final da reunião de hoje.

Para o dia 01 de junho ficou também agendado o debate sobre a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, proposta pelo mesmo partido.

O Chega tinha requerido no passado dia 03 de maio a marcação de um debate de urgência na Assembleia da República sobre o acolhimento de refugiados ucranianos "na Câmara Municipal de Setúbal mas um pouco por todo o país", para que o Governo esclareça se "há associações ou grupos pró-russos" envolvidos.

Em declarações aos jornalistas ainda antes do final da conferência de líderes de hoje, o presidente do Chega, André Ventura, disse esperar "que seja o primeiro-ministro a estar presente" em representação do Governo no debate de urgência.

Na semana passada, o Chega requereu a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para "averiguar da atuação do Estado português" no acolhimento de ucranianos e esclarecer o eventual envolvimento de associações pró-russas.

