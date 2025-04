De acordo com dados do Departamento Meteorológico do Paquistão, o sismo ocorreu pelas 12:31 locais (08:31 em Lisboa) e o epicentro foi a cerca de 60 quilómetros a noroeste da cidade de Rawalpindi, próxima da capital, Islamabade.

O terramoto teve origem a 12 quilómetros de profundidade, segundo os dados citados pela agência noticiosa Efe.

Apesar de sismos mais próximos da superfície poderem causar mais danos, não há registos imediatos de vítimas ou danos materiais.

De acordo com a comunicação social local, os tremores foram sentidos em várias partes do chamado Vale de Caxemira, que faz parte da região de Jammu e Caxemira, uma área administrada por Índia e Paquistão.

Por estar localizado na fronteira entre as placas tectónicas euro-asiática e indiana, o Paquistão está particularmente suscetível a este tipo de sismos.

