No mesmo período, as vendas cresceram 3,8%, para 8,4 mil milhões de euros (+1,9%, a taxas de câmbio constantes), apesar da ausência da Páscoa no primeiro trimestre, segundo os resultados hoje comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 3,8% para 528 milhões de euros (+1,2% a taxas de câmbio constantes), com a respetiva margem a fixar-se nos 6,3%, em linha com a registada no primeiro trimestre de 2024.

