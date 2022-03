Segundo o diretor do gabinete de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, o Papa desloca-se à RDCongo entre 02 e 05 de julho, onde visita as cidades de Kinshasa e Goma, seguindo depois para Juba, no Sudão do Sul, onde fica até 07 de julho.

Desde que foi eleito em 2013, Francisco deslocou-se em 2015 ao Quénia, Uganda e República Centro-Africana e em setembro de 2019 visitou Moçambique, Madagáscar e Maurícia.

O líder da Igreja católica visitou também o Egito em 2017.

O Vaticano diz que os pormenores da viagem serão divulgados mais tarde, mas a visita ao Sudão do Sul é uma das que o Papa mais desejava desde que iniciou o pontificado, tendo sido adiada várias vezes devido à instabilidade do país.

Em abril de 2019, o papa, o arcebispo da Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja da Escócia, Jim Wallace, que provavelmente o acompanharão na viagem, convocaram um retiro espiritual no Vaticano para ajudar ao processo de paz no Sudão do Sul.

Durante o encontro, num gesto de humildade que comoveu o mundo, Francisco ajoelhou-se e beijou os pés do Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, e do opositor Riek Machar, instando-os a avançar com o acordo de paz que tinham assinado no ano anterior.

Em 12 de janeiro de 2020, foi assinada em Roma a declaração de paz em que o Governo sul-sudanês e os movimentos da oposição se comprometeram a um cessar das hostilidades e ao diálogo.

Esta será a primeira viagem de um Papa ao Sudão do Sul.

A última visita de um papa a Kinshasa remonta a agosto de 1985, quando João Paulo II passou dois dias no país, que então se chamava Zaire e era dirigido por Mobutu Sese Seko.

A RDCongo tem cerca 90 milhões de habitantes, 40% dos quais católicos, 35% protestantes ou filiados em Igrejas revivalistas, 9% muçulmanos e 10% de kimbanguistas (igreja cristã originária do Congo), segundo estimativas.

O país é um Estado laico, mas a religião é omnipresente no quotidiano dos congoleses e a Igreja católica tem por vezes um papel importante na política do país.

A viagem deverá ser um teste para a energia e mobilidade do Papa, de 85 anos, que em julho foi operado ao intestino e passou 10 dias no hospital.

Esta semana, o Papa cancelou dois eventos devido a uma dor aguda no joelho após ter lesionado um ligamento.

A viagem de julho a África será a segunda do Papa argentino este ano, após uma visita a Malta prevista para 02 e 03 de abril.

Em outubro, o Papa, numa entrevista à agência de notícias argentina Telam, disse que visitaria pela primeira vez a Oceânia em 2022 e evocou também deslocações à Papua Nova Guiné e a Timor-Leste, inicialmente previstas para 2020 e que foram adiadas.

FPA // VM

Lusa/Fim