A saudação aconteceu na missa de abertura do Sínodo dos Bispos, segundo o embaixador da Colômbia junto da Santa Sé, Jorge Eastman.

A missionária franciscana, de 59 anos, foi sequestrada em fevereiro de 2017, em Karangasso, no sudoeste do Mali, numa zona de fronteira com a Costa do Marfim e o Burkina Faso.

O grupo jihadista Nusrat al Islam wal Muslimin, ativo na região do Sahel e aliado da Al Qaeda, publicou em dezembro de 2018 o nome de cinco reféns que mantinha sequestrados, entre os quais o da missionária colombiana.

Segundo os meios oficiais do Vaticano, a religiosa está "afetada, mas em boas condições físicas".

