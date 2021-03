Na praça de Hosh al-Bieaa, onde havia quatro igrejas cristãs e agora é um cenário de total destruição marcado pela passagem do EI, Francisco iniciou a sua oração: "Se Deus é o Deus da vida, e Ele o é, para nós não é permitido matar os nossos irmãos em seu nome".

E, entre escombros e paredes semiderretidas, o Papa continuou: "Se Deus é o Deus da paz, e Ele o é, não nos é lícito fazer guerra em seu nome. Se Deus é o Deus do amor, e Ele o é, não nos é permitido odiar os irmãos".

Diante da destruição brutal causada durante os anos em que EI transformou Mossul na capital iraquiana de seu autoproclamado "califado", Francisco concluiu implorando o perdão de Deus por tudo o que aconteceu, enquanto confiava a Ele "as muitas vítimas do ódio de o homem contra o homem".

Só com paz e reconciliação "esta cidade e este país podem ser reconstruídos e será possível curar corações despedaçados pela dor", afirmou.

A este respeito, o Papa, que foi aplaudido várias vezes, ouviu alguns testemunhos das atrocidades cometidas em Mossul durante a invasão do EI, que causou o êxodo de cerca de 500.000 pessoas, 120.000 delas cristãs.

Sob proteção muito elevada durante o último dia da sua histórica viagem ao Iraque, o Papa falou sobre a situação da comunidade cristã do Iraque - uma das mais antigas do mundo, mas também uma das que conheceu mais exilados.

"A trágica diminuição dos seguidores de Cristo, aqui e em todo o Médio Oriente, é um dano incalculável, não só para as pessoas e comunidades envolvidas, mas para a própria sociedade que estão a deixar para trás", afirmou.

"Aqui em Mossul, as trágicas consequências da guerra e da hostilidade são muito evidentes. É cruel que este país, o berço da civilização, tenha sido atingido por uma tempestade tão desumana, com antigos locais de culto destruídos e milhares e milhares de pessoas, muçulmanos, cristãos, yazidis e outros, expulsos à força ou mortos ", disse.

Em Mossul, uma próspera cidade comercial durante séculos, as autoridades católicas não conseguiram encontrar uma igreja adequada para acomodar o Papa Francisco, que está a fazer a primeira visita de papa ao Iraque.

No total, 14 igrejas na província de Nínive (ao norte), da qual Mossul é a capital, foram destruídas, incluindo sete que datam dos séculos V, VI e VII, e, portanto, foi necessário construir uma espécie de palco nas ruínas de quatro igrejas de diferentes ritos, incluindo a igreja al-Tahira em Mossul, que tem mais de 1.000 anos.

Foi a partir daí que o Papa se dirigiu a uma pequena multidão sob gritos de "Viva o Papa".

Nos arredores, agentes e postos de segurança estavam por toda a parte na província, onde os 'jihadistas' ainda estão escondidos, apesar da derrota militar do EI no final de 2017.

Os poucos quilómetros que Francisco percorreu por estrada foram em carros blindados. Durante a maior parte dos 1.445 quilómetros do seu percurso iniciado na sexta-feira, o Papa viajou num avião ou num helicóptero para evitar áreas onde células 'jihadistas' clandestinas ainda estão escondidas.

E tudo isso, em meio ao confinamento total decretado até o final de sua visita na manhã de segunda-feira, diante do aumento do contágio da covid-19 que estão a bater recordes no Iraque.

Os cristãos que durante semanas restauraram e poliram igrejas destruídas ou queimadas pelo EI querem ver nesta visita papal uma mensagem de esperança.

