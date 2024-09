"Viva o Papa Francisco", gritaram os milhares de fiéis à passagem do Papa à saída do aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, em Díli, onde chegou hoje para uma visita de três dias.

Antes, uma comitiva de 35 carros entrou na cidade enquanto se ouviam cânticos e louvores ao Papa pelos milhares de fiéis que se concentraram em frente ao aeroporto de Díli, o que levou a um reforço das forças de segurança presentes no local.

Um dos primeiros, junto a um arco de metal que dá entrada aos jardins do aeroporto, era uma criança que pediu com um cartaz escrito em inglês uma "bênção especial" porque hoje faz anos.

Presentes no local, desde o aeroporto e até Avenida Presidente Nicolau Lobato estavam dezenas de efetivos dos corpos especiais da polícia e elementos das Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) e milhares de pessoas com chapéus de sol brancos e amarelos, as cores da bandeira do Vaticano.

O avião que transportou o Papa Francisco aterrou no aeroporto internacional de Díli, capital de Timor-Leste, às 14:20 locais (06:20 em Lisboa), para uma visita, que termina na quarta-feira.

O Papa iniciou em 03 de setembro uma viagem pela região na Indonésia, onde permaneceu até sexta-feira, tendo seguido depois para a Papua Nova Guiné.

A estada em Díli tem início com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

O ponto alto da visita de Francisco a Timor-Leste, onde 98% da população é católica, vai ser uma missa, a realizar na terça-feira em Tasi Tolu, a cerca de 10 quilómetros a oeste da capital, com a presença de milhares de timorenses.

