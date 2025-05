"O dia 18 de maio é demasiado importante para a vida dos portugueses para que seja de alguma forma menosprezado e para que não se coloque o foco naquilo que temos, a este tempo, que estar a discutir", afirmou Inês de Sousa Real, após ser questionada sobre a oportunidade do anúncio da candidatura presidencial de Henrique Gouveia e Melo, confirmada hoje.

A líder do PAN falava aos jornalistas após uma reunião com o conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, em Setúbal, no âmbito da campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo.

Inês de Sousa Real afirmou que o anúncio do ex-chefe do Estado Maior da Armada "faz parte da democracia", mas que o foco do partido é dar "respostas aos portugueses para aquilo que, neste momento, vai condicionar a sua vida nos próximos quatro anos", acrescentando que o PAN reserva comentários e decisões sobre o apoio a candidaturas presidenciais para depois das legislativas.

Em declarações à Rádio Renascença, Gouveia e Melo disse ter tomado a decisão de avançar com uma candidatura à Presidência da República, que será formalmente apresentada no dia 29 de maio.

Segundo referiu, a sua decisão foi tomada também tendo em conta "alguma instabilidade interna que se tem prolongado" no país, devido a governos de curta duração e à falta de uma governação estável.

"Esta instabilidade interna está aos olhos de todos nós, portugueses", salientou Gouveia e Melo, para quem o "mundo mudou bastante" desde 2023.

