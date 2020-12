De acordo com um comunicado, o PAM e o Governo de Angola lançaram um projeto nutricional para apoiar as autoridades da província de Luanda, capital angolana, no tratamento e prevenção da desnutrição aguda em crianças.

O projeto vai apoiar comunidades vulneráveis afetadas adversamente pelas consequências sociais e económicas da pandemia covid-19.

Além da formação dos agentes, o PAM vai fornecer suplementos alimentares nutritivos, que serão distribuídos pelas autoridades provinciais a cerca de 37.000 crianças menores de 5 anos.

O documento refere ainda que a organização da ONU vai de igual modo apoiar o Governo nos treinamentos para melhorar as habilidades das famílias e cuidadores em boas práticas de alimentação infantil, incluindo o aleitamento materno e a alimentação complementar, boas práticas de higiene, saúde, nutrição e medidas de proteção contra a covid-19.

O projeto, que faz parte da resposta nacional à covid-19, é financiado através do Acordo de Prestação de Assistência Técnica, assinado entre o PAM e o Governo de Angola, com o apoio ainda do Banco Mundial.

O acordo também cobre as áreas de alimentação escolar e avaliação e mapeamento de vulnerabilidade para apoiar avaliações abrangentes e confiáveis de segurança alimentar e nutrição no país.

A chefe do departamento de Saúde Pública do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda, Catarina Oatanha, citada no comunicado, referiu que o projeto vem ajudar "a fortalecer as capacidades nacionais para uma resposta rápida e adequada à desnutrição aguda e a garantir que as crianças em comunidades vulneráveis possam aprender e crescer".

Por sua vez, a chefe do escritório do PAM em Angola, Michele Mussoni, igualmente citada na nota, sublinhou que a desnutrição aguda afeta todos os grupos da população, mas especialmente as crianças pequenas, dado que a nutrição adequada é crítica para o seu crescimento e desenvolvimento.

"A pandemia interrompeu gravemente os meios de subsistência das populações vulneráveis em áreas urbanas, onde o trabalho informal é a principal fonte de renda para muitos, e esperamos que este projeto ajude a melhorar a sua segurança alimentar e nutricional, aumentando a sua resiliência", referiu.

