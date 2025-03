A declaração final da reunião dos chefes de diplomacias do G7, em Charlevoix no Canadá, afirma o seu "apoio inabalável" à integridade territorial da Ucrânia e ameaçou a Rússia com novas sanções se não apoiar a proposta norte-americana de uma trégua de 30 dias, já aceite por Kiev mas que encontrou resistências do Kremlin.

O grupo das democracias mais industrializadas do mundo apela também para a implementação de "acordos de segurança robustos" para evitar uma nova agressão na Ucrânia.

O G7 demonstrou "forte unidade" nas discussões sobre a Ucrânia, disse Mélanie Joly, ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, anfitriã da reunião, que já indicara estar em redação uma forte declaração final.

"Apoiamos a proposta americana de cessar-fogo, aceite pelos ucranianos, e continuamos a aguardar a reação russa", acrescentou, no último dia de discussões.

