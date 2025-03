Organizações de socorro condenam ataque israelita a ambulâncias

Genebra, Suíça, 30 mar 2025 (Lusa) -- A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) condenou hoje a morte de oito paramédicos do Crescente Vermelho num ataque israelita a ambulâncias no sul da Faixa de Gaza.