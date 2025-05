Ott Tänak alarga vantagem no final da manhã de hoje no Rali de Portugal

Matosinhos, Porto, 17 mai 2025 (Lusa) -- O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai i20) terminou os troços da manhã de hoje da 58.ª edição do Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), com uma liderança confortável.