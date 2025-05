A 34.ª e última jornada não podia ter corrido melhor para os 'amarelos', que, a jogarem em casa, venceram por 3-0, com golos de Guirassy (três minutos, de grande penalidade), Sabitzer (47) e Nmecha (73).

Diante do já despromovido Holstein Kiel, o Borussia Dortmund beneficiou de superioridade numérica a partir dos nove minutos, devido à expulsão do defesa-central Johannson.

O triunfo até podia não ser suficiente para entrar em zona de 'Champions', mas a vitória do Eintracht Frankfurt, que partia em terceiro, em casa do Friburgo (3-1), que era quarto, criou o cenário perfeito.

O grande derrotado na luta pela 'Champions' acabou por ser o Friburgo, que no seu terreno ainda esteve a vencer o Eintracht, mas acabou derrotado e caiu para quinto, lugar de acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.

Com o campeão Bayern Munique em tarde tranquila -- a golear fora o Hoffenheim (4-0) -, a discussão do sexto lugar tinha na corrida o Mainz (sexto), Leipzig (sétimo) e Werder Bremen (oitavo), mas as posições mantiveram-se.

A goleada do Bremen ao Heidenheim (4-1) não foi suficiente para alcançar o Mainz, que empatou em casa com o Bayer Leverkusen (2-2, enquanto o Leipzig terminou da pior maneira, derrotado em casa pelo Estugarda (3-2) e fora da Europa.

Na zona de descida e confirmadas que estavam as despromoções de Holstein Kiel (17.º) e Bochum (18.º), St. Pauli (14º), Hoffenheim (15.º) e Heidenheim (16.º) procuravam ainda a fuga ao Play off de manutenção.

Com derrotas dos três, foi o Heidenheim que se manteve na 16.ª posição, pelo que irá discutir a manutenção na Bundesliga com o terceiro classificado da Bundesliga 2, que será conhecido no domingo.

A Bundesliga despede-se de Xabi Alonso, o treinador que deverá assumir o Real Madrid e que conduziu o Leverkusen a um inédito título em 2023/24, e consagra Harry Kane como melhor marcador (25 golos), repetindo a veia goleadora da última época (36).

Na carreira, Kane soma ainda três distinções similares na Premier League, pelo Tottenham (2015/16, 2016/17 e 2020/21), sendo que ganhou esta época um inédito troféu coletivo, ao ser campeão pela primeira vez.

RPM (RTF) // VR

Lusa/Fim