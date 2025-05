"A Rio Ave SAD informa que o contrato celebrado com o treinador Petit, válido até final da presente temporada, não será renovado. O técnico deixa assim de liderar a equipa principal do Rio Ave", revelou o emblema vila-condense.

Mas mesma nota, o Rio Ave "agradece o profissionalismo e responsabilidade com que liderou a equipa desde novembro passado, desejando-lhe sucesso pessoal e profissional na continuação da sua carreira".

Petit, de 48 anos, chegou a Vila do Conde em novembro do ano passado, para suceder a Luís Freire, tendo, na altura, assinado um contrato válido até ao final desta época, com uma cláusula de opção por mais uma temporada, que agora não foi acionada.

Ao serviço do Rio Ave, Petit fez, até ao momento, 29 jogos (24 do campeonato e cinco na Taça de Portugal), conseguindo nove vitórias, nove empates e 11 derrotas.

A equipa conseguiu chegar às meias-finais da Taça de Portugal, nas quais foi eliminada pelo Sporting.

No campeonato, o Rio Ave fechou com 38 pontos somados, mais um do que conseguiu na temporada passada.

