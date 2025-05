Vegas, que no final do primeiro dia liderava em Charlotte, Estados Unidos, com duas pancadas de vantagem, comanda agora com 134 pancadas, mantendo a mesma diferença do primeiro dia, apesar de ter concluído a volta com um duplo-'bogey'. É seguido por um trio de jogadores, formado pelo francês Matthieu Pavon, pelo inglês Matt Fitzpatrick e pelo sul-coreano Kim Si-woo.

Favoritos à vitória final no arranque do torneio, o norte-irlandês Rory McIlroy, segundo do ranking mundial, e o norte-americano Xander Schauffele, terceiro, tiveram de batalhar para se manter em prova, tendo ambos passado o 'cut' com uma pancada acima (143).

Depois de uma primeira volta abaixo das expetativas, o número um mundial, o norte-americano Scottie Scheffler, recuperou várias posições e terminou a segunda volta já no grupo dos quinto classificados, a três pancadas do comandante.

