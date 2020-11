A Ajuda de Desenvolvimento Povo para Povo (ADPP) da Guiné-Bissau e a Rede Nacional das Associações de Pessoas com VIH vão realizar os rastreios gratuitos entre 23 e 27 de novembro em quatro locais da cidade no âmbito da Semana Internacional do Teste.

A oferta de rastreio, segundo o comunicado, será feita em "quatro artérias da cidade", nomeadamente Mãe de Água, Chapa, Espaço Verde e Bairro Militar.

"Durante a semana, vamos esclarecer questões e organizar ações de sensibilização para a importância do rastreio através da distribuição de preservativos", acrescenta o comunicado.

A iniciativa é da Coalition Plus, uma rede internacional, da qual as duas organizações fazem parte, de luta contra a Sida e hepatites virais.

A iniciativa tem o apoio do Ministério da Saúde da Guiné-Bissau e de várias agências das Nações Unidas.

Segundo dados da ONUSIDA, em 2019, a Guiné-Bissau apenas 54% das pessoas que vivem com VIH conhecem o seu estatuto sorológico.

"A SIDA e as hepatites virais são possíveis de prevenir e fazer o rastreio é essencial para iniciar o tratamento e travar cadeias de transmissão", refere, no comunicado, as duas organizações da sociedade civil.

MSE // VM

Lusa/Fim