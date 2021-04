"O saco de plástico é considerado um dos elementos cruciais nesta batalha contra a poluição plástica por ser consumido de forma indiscriminada, particularmente pela carência de consciência ecológica, consequência da ausência de educação ambiental no país", afirmou hoje a diretora executiva da EcoAngola, Érica Tavares.

Para inverter o "preocupante quadro", a EcoAngola implementa um projeto-piloto de conservação e educação ambiental, denominado Angola Sem Plástico, financiado pela Delegação da União Europeia em Angola.

Em declarações à Lusa, Érica Tavares deu conta que o projeto tem como objetivo uma campanha de sensibilização sobre o "consumo responsável" do plástico descartável, ou seja, de plástico de uso único, particularmente sacos e garrafas de plástico.

Criar um "diálogo entre as principais partes envolvidas no comércio e utilização de plásticos descartáveis e também partilhar boas práticas de consumo responsável e consciente" constam dos objetivos específicos do projeto.

Segundo a responsável, a delegação da União Europeia em Angola considera que o consumo é uma forma de abordagem eficaz para uma intervenção sobre a gestão de resíduos em Angola. "particularmente devido à população jovem, as questões económicas e o impacto social e ambiental causado pela rápida expansão dos centros urbanos em Angola", frisou.

Campanhas presenciais e online sobre a necessidade do uso responsável do saco plástico descartável decorrem até agosto próximo.

O projeto também envolve campanhas de recolha de resíduos, como uma forma de sensibilização e campanhas de sensibilização com atividades culturais.

Um estudo sobre a consciência dos cidadãos quanto ao consumo de plástico descartável e a realização de parcerias estratégicas para perceber a quantidade de plástico descartável distribuído diariamente na cidade de Luanda estão ainda entre as metas do projeto.

A Agência Nacional de Resíduos Sólidos de Angola anunciou, em 2019, que um total de 12,4 milhões de sacos plásticos era distribuído diariamente em Angola, sobretudo pelos estabelecimentos comerciais.

DYAS // VM

Lusa/Fim