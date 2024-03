"No dia 15 de setembro, em que se comemora o 45.º aniversário do SNS, pretendemos que o hino seja cantado pelo coro da Ordem dos Médicos, eventualmente em parceria com outros coros", disse hoje à agência Lusa o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), Manuel Teixeira Veríssimo.

Ao concurso, que decorrerá até 30 de abril, poderão concorrer todos os cidadãos. Serão admitidos textos inéditos, em língua portuguesa e em poesia.

"A ideia nasceu no ano passado, aquando das comemorações do 44.º aniversário do SNS. Este ano resolvemos assinalar de modo diferente, porque são 45 anos do SNS e 50 anos do 25 de Abril", justificou.

Manuel Teixeira Veríssimo, que presidirá ao júri do concurso, contou que a ideia inicial era permitir apenas a participação de médicos no concurso.

"Depois decidimos abrir a outras profissões de saúde e finalmente achámos que devia ser para toda a população, porque o SNS abrange todos", frisou.

A música será feita pelo maestro Paulo Bernandino, do coro da SRCOM.

Manuel Teixeira Veríssimo lembrou que é tradição comemorar o aniversário do SNS em Coimbra, porque na sua origem estiveram duas pessoas da cidade: "o pai do SNS, o Dr. António Arnaut, e o professor Mário Mendes, que na altura era o secretário de Estado da Saúde".

O júri tomará uma decisão sobre a letra vencedora no dia 20 de maio.

