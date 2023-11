O atual vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros (OE), Luís Filipe Barreira, que anunciou a candidatura a bastonário a 12 de maio, encabeça a Lista A que tem com o 'slogan' "Orgulhosamente com os Enfermeiros".

A Lista A candidata-se à liderança Nacional e a todas as Secções Regionais, enquanto a Lista B, que tem como 'slogan' "Por uma Enfermagem Positiva", apresentou candidatura apenas à secção regional da Madeira.

O acesso ao voto eletrónico teve início na segunda-feira às 00:00 e termina hoje às 20:00 (hora continental).

No anúncio de candidatura, Luís Filipe Barreira disse que a OE vive agora um "fim de ciclo", mas o trabalho que foi feito "não pode ser desperdiçado".

"No que depender de mim, o trabalho que foi feito ao longo dos últimos sete anos não será deitado no lixo (...). Depois de colocarmos a enfermagem no mapa, de lhe darmos voz e de devolvermos a OE, chegou o tempo de dar um salto em frente e avançar para novos rumos", disse o candidato.

A corrida à sucessão de Ana Rita Cavaco chegou a ter mais um nome, o do especialista em saúde infantil e pediátrica Mário André Macedo que anunciou a candidatura, a 22 de julho, em Leiria, mas que viu a lista ser excluída com o argumento de que a entrega de documentos decorreu fora do prazo.

Assim, tudo indica que Luís Filipe Barreira será o sucessor Ana Rita Cavaco, impedida de concorrer por limitação de mandatos, e que soma sete anos de liderança.

Durante o seu mandato, foi notícia a acusação de que Ana Rita Cavaco, alegadamente, se recusou a colaborar com a sindicância da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS), tendo esta apontado, em sua defesa, que aquela ação inspetiva, levada a cabo em maio de 2019, tinha "uma motivação política", supostamente baseada nas divergências públicas entre o organismo e então ministra da Saúde, Marta Temido.

Registou-se também uma queixa feita por mais de uma centena de enfermeiros à OE, uma participação disciplinar contra a bastonária por "linguagem imprópria" e comentários ''violadores dos deveres deontológicos'' publicados na sua página pessoal do Facebook.

Esta queixa arquivada em março de 2021 pela OE, mas o grupo anunciou que ia recorrer a tribunais administrativos por considerar que os comentários da bastonária "danificaram a imagem e reputação da Ordem".

Ana Rita Cavaco tomou posse pela primeira vez em 30 de janeiro de 2016, sendo reeleita em 2019.

De acordo com o Estatutos da OE, criada em 1998, os titulares e membros dos órgãos da ordem são eleitos para mandatos com a duração de quatro anos e não podem assumir mais de dois mandatos consecutivos.

Na Madeira, única secção que tem na corrida duas listas, a A avança com Ana Maria Alves Gouveia, que coordenou a campanha de vacinação contra a covid-19 nesta região, enquanto a B, sem qualquer vinculação a uma candidatura nacional, tem como cabeça de lista Teresa Espírito Santo, que assumiu as funções de presidente do Conselho Jurisdicional Regional no mandato que agora termina.

PFT (HN/ER/PC) // ZO

Lusa/Fim