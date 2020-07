Os documentos foram debatidos na especialidade no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal, tendo depois decorrido a votação final global.

O Orçamento Suplementar da Madeira estabelece um reforço de 287,7 milhões de euros face ao valor aprovado para 2020, passando de 1.743 milhões de euros para 2.030 milhões, de forma a fazer face às consequências da crise pandémica da covid-19.

Quanto ao Plano de Investimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2020, inicialmente orçado em 548 milhões de euros, será reforçado em 149 milhões, verba que se destina, sobretudo, a apoiar a competitividade e a internacionalização das empresas, segundo o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP.

A Assembleia Legislativa da Madeira é composta por 47 deputados, sendo 21 do PSD, 19 do PS, três do CDS-PP, três do JPP e um do PCP. Uma vez que há uma coligação entre PSD e CDS-PP, os dois partidos têm maioria absoluta.

