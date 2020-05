Num requerimento dirigido ao presidente da Assembleia Nacional, em que o líder parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Rui Semedo, solicita uma interpelação ao Governo, lê-se que apesar dos esforços, a doença "conseguiu furar" as "fortalezas montadas para a sua prevenção" no arquipélago.

"E parece ter-se instalado no país, designadamente na cidade da Praia, onde a situação parece ter fugido ao controlo das autoridades", refere o requerimento, que solicita essa interpelação ao Governo, a ter lugar na próxima sessão parlamentar, nos dias 13 e 14 de maio.