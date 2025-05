Oposição critica descida de Cabo Verde no Índice de Desenvolvimento Humano

Praia, 06 mai 2025 (Lusa) -- Os dois partidos da oposição de Cabo Verde criticaram hoje a descida do país no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), acusando o Governo de ignorar a realidade, enquanto o partido no poder defende consistência no progresso.