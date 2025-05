Covilhã, Castelo Branco, 06 mai 2025 (Lusa) -- O secretário-geral do PCP afirmou hoje, na Covilhã, que os poucos votos que a CDU teve no passado no distrito de Castelo Branco foram insuficientes, mas nenhum deles foi traído ou desperdiçado e recusou resultados predeterminados nas Beiras.