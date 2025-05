"Chega ao fim a minha passagem pelo Sport. Foram meses de entrega total, de desafios superados com trabalho, respeito e consciência tranquila", escreveu o técnico luso na rede social Instagram.

Pepa chegou ao clube do Recife em setembro, liderando o Sport no regresso ao Brasileirão, e foi despedido há dois dias, depois da derrota frente ao Fluminense.

"Agradeço de coração aos jogadores, pelo compromisso e caráter dentro e fora de campo. Ao staff e à comissão técnica, pela dedicação diária em cada detalhe. À direção, pela confiança. E à torcida, que vive o clube com paixão verdadeira. Levo comigo tudo o que construímos juntos. Foi uma caminhada que me marcou", salientou.

O treinador de 44 anos deixa o emblema pernambucano no último lugar do campeonato brasileiro, sem qualquer vitória em sete jornadas e com apenas dois pontos somados.

Esta foi a segunda passagem de Pepa pelo futebol brasileiro, após ter treinado o Cruzeiro em 2023.

AMG // AO

Lusa/Fim