Num comunicado, a autoridade policial brasileira informou que a operação "No Show" envolve o cumprimento de 25 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 11.ª Vara Federal do Ceará. Também foi solicitada à Interpol a emissão de alertas vermelhos para foragidos no exterior.

A polícia brasileira afirmou que o grupo criminoso operava nos estados do Amapá, São Paulo e Ceará, possuía destinatários em países como França, Portugal e Espanha e utilizava "mulas" (pessoas recrutadas) para levar cocaína para o exterior, através de ingestão de cápsulas, inserção em cavidades corporais ou fixação ao corpo.

Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e crime contra a segurança aérea.

No ano passado, o Brasil apreendeu 74,5 toneladas de cocaína, dado que indica um aumento de quase 3% nas apreensões face a 2023, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Grande parte do tráfico de drogas no Brasil é controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) - que surgiu na década de 1990 num presídio de São Paulo e cujos tentáculos hoje se estendem a todo o país e por vários países da América do Sul - e pelo Comando Vermelho (CV), grupo criminoso que atua no tráfico internacional e controla comunidades pobres do Rio de Janeiro.

