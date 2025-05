Míssil balístico russo faz três mortos e 11 feridos em Sumi, Ucrânia

Kiev, 06 mai 2025 (Lusa) -- Pelo menos três pessoas morreram hoje e 11 ficaram feridas num ataque com um míssil balístico russo na região de Sumi, no norte da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.